РИАМО – 22 янв. Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных Сил РФ, изменив, в том числе, форму ответа военных на благодарность и поздравление командира, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит, тот отвечает: «Служу России», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Аналогично на благодарность командира или начальника стоящие в строю отвечают: «Служим России».

Ранее они должны были отвечать: «Служим Российской Федерации».