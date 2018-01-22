РИАМО - 22 янв. Эксперты выдали положительное заключение проекту экологической реабилитации Яузы и ее притоков Борисовки и Сукромки в черте подмосковных Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В зону возможного влияния реабилитационных работ попадают несколько исторических объектов: часть территории памятника архитектуры «Дворцовая усадьба Тайнинское» и семь Тайнинских селищ, документация по которым на данный момент передана в Главное управление культурного наследия Московской области для присвоения им статуса выявленных объектов культурного наследия; кроме того, в непосредственной близости от зоны работ находится культурный объект федерального значения «Церковь Захария и Елизаветы» (Благовещенская), построенная в XVII веке», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Коган подчеркнул, что зона экореабилитации спроектирована таким образом, чтобы в нее не попал фундамент Благовещенской церкви, а для сохранения остальных объектов культурного наследия предусмотрен особый режим работ. Строительная техника будет передвигаться только по дорогам с твердым покрытием, в ходе работ используют машины с минимальным удельным давлением ходовой части на почву, будут использованы только сертифицированные строительные материалы. Снятый в ходе работ слой грунта складируют рядом и вернут на место по окончании реабилитации.

По информации администрации Мытищ, подготовительный этап работ по экореабилитации планируется начать уже в ближайшее время, а закончить – 15 марта.