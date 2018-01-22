РИАМО - 22 янв. В Главгосстройнадзор Московской области через портал «Добродел» за неделю с 15 по 21 января поступило 81 обращение от жителей Подмосковья по вопросам строительства, при этом ведомство рассмотрело 205 проектов ответов на поступившие ранее обращения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«С 15 по 21 января в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел» поступило 81 обращение от жителей Подмосковья. Больше всего обращений на прошлой неделе поступило из Ленинского, Солнечногорского районов, Ногинского района, городских округов Балашиха, Люберцы и Мытищи», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Вопросы касались незаконного строительства (23 обращения), некачественного содержания строительных площадок пожаловались (15 обращений). Три раза пожаловались на отсутствие автоматической мойки колес на стройплощадке, восемь обращений поступило на тему высокого уровня шума строительных работ, три касались задержки сроков сдачи объекта, 10 - долевого строительства, шесть – несоблюдения сроков строительства и четыре - отсутствия информационного щита на стройобъекте. Девять обращений поступило на иные темы.

Также Госстройнадзор Московской области за неделю рассмотрел 205 проектов ответов на поступившие обращения, из них 181 ответ от администраций муниципальных образований Московской области, 15 от территориальных отделов Главгосстройнадзора, три от иных органов исполнительной власти («Мосавтодора» и Госадмтехнадзора). Шесть проектов ответов направлены на доработку.

Как отметил Тагиев, за неделю успешно решены проблемы по 45 обращениям, в частности, приведена в порядок стройплощадка в Дмитровском районе, разъяснены нормы и правила по соблюдению рабочего режима на строящихся объектах в Красногорске и Люберцах. В Ногинском и Солнечногорском районе, после визита инспекторов и сделанных замечаний две строительные площадки были оснащены автоматической мойкой колес. В Люберцах благоустроена территория по окончанию строительства. В Монине Щелковского района установлен информационный щит на строительном объекте.

«Все вопросы, связанные с разъяснением законодательных и нормативных актов, не остались без ответа», - заключил Тагиев.