РИАМО - 22 янв. В Подмосковье за неделю семь объектов получили заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«C 15 по 21 января Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано семь заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев уточнил, что из общего количества выданных заключений о соответствии: три линейных объекта, один жилой, один торгово-административный, логистический и иной объект.