РИАМО - 22 янв. На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Подмосковья устранено 601 нарушение, в результате к административной ответственности привлечено 42 муниципалитета, сообщила в понедельник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидирована 321 выявленная свалка и очаговый навал мусора. 235 нарушителей парковки освободили газоны от своего транспорта по предписаниям инспекторов. В рамках сезонной операции «Теплотрасса» по настоянию Госадмтехнадзора приведено в порядок 30 объектов теплоснабжения», - сказала Витушева.

Она добавила, что пресечено 47 нарушений тишины и покоя граждан, при проверке мест строительных и земляных работ устранен 21 факт проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 84 объекта несанкционированных информационных материалов.

К административной ответственности привлечено 42 администрации муниципальных образований региона, в том числе городских округов Кашира, Звенигород, Рузского, Котельники, Красноармейск, Коломенского, Серебряные Пруды, Люберцы, Домодедово, Подольск, Балашиха, Луховицы, Лосино-Петровский, Зарайск, Озеры, Дмитровского, Пушкинского, Раменского, Ленинского и Ногинского районов, а также 22 городских и сельских поселений.

Витушева также подчеркнула, что за этот период Госадмтехнадзором решены вопросы по 1026 обращениям граждан.