РИАМО - 22 янв. В деревне Пирогово в подмосковных Мытищах началось строительство трех жилых домов на 750 квартир, объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства трех жилых домов №13, №14 и №15 по адресу: городской округ Мытищи, деревня Пирогово», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «КомфортИнвест». Плановый срок завершения строительства дома №14 – первый квартал 2019 года, домов №13 и №15 - второй квартал 2019 года.

Дом №13 - четырехсекционный девятиэтажный площадью 16607 квадратных метров, рассчитан на 241 квартиру: 143 однокомнатных, 53 двухкомнатных, 45 трехкомнатных, площадь квартир – 11838 квадратных метров. Дом №14 – двухсекционный шестиэтажный площадью 5077 квадратных метров, рассчитан на 70 квартир (46 однокомнатных, 24 трехкомнатных, площадь квартир – 3383 квадратных метра). Дом №15 – семисекционный девятиэтажный, площадью 33880 квадратных метров, рассчитан на 438 квартир: 256 однокомнатных, 129 двухкомнатных, 53 трехкомнатных, площадь квартир – 21259 квадратных метров. В секции 4-7 часть помещений предусмотрена для социально-бытового обслуживания населения.

На дворовой территории разместятся детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, площадки для занятия спортом. На территории разместятся малые архитектурные формы, будет обустроена парковка, предусмотрены велосипедные дорожки.

«Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №4 Главгосстройнадзора, составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор», - отметил Тагиев.