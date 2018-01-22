РИАМО - 22 янв. На западе столицы полицейские задержали 20-летнего москвича, подозреваемого в уклонении от военной службы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе патрулирования территории района Раменки полицейские остановили для проверки документов молодого человека.

«Установлено, что он был уведомлен о призыве, но без уважительной причины не прибыл по повесткам в военный комиссариат для отправки к месту прохождения срочной службы. Задержанный заведомо знал, что своими действиями он нарушает законодательство РФ», - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.