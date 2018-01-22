РИАМО - 22 янв. Расписание движения и маршрут следования ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в первой половине февраля из-за проведения работ по модернизации существующей инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине февраля 2018 года изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)», - говорится в сообщении.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».

«Московско-Тверская ППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в расписании движения», - говорится в сообщении.