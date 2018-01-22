РИАМО – 22 янв. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с членом верхней палаты российского парламента Сулейманом Керимовым, который по разрешению французского суда на несколько дней приехал в Россию из Франции, говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана. Он активно занимается предпринимательской деятельностью, контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва». По версии журнала Forbes, Керимов занимает 21 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России.

«Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с членом СФ Сулейманом Керимовым. Сенатор находился в России с разрешения органов французского правосудия. Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», - отмечается в сообщении.

Керимова задержали во Франции 20 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег и уклонению от уплаты налогов. Французский суд оставил его на свободе под залог в 40 миллионов евро. Позднее суд разрешил Керимову краткосрочную поездку в Россию, чтобы навестить больного родственника.