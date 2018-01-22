РИАМО – 22 янв. Россельхозбанк увеличил по итогам 2017 года объем привлеченных средств клиентов на 40,4%, до 2,19 триллиона рублей, в том числе объем средств корпоративных клиентов достиг 1,35 триллиона рублей, физических лиц – 843,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

«В общем портфеле средств населения 776,6 млрд рублей приходятся на вклады. Банк предлагает частным клиентам широкую линейку депозитных программ, разработанную с учетом ключевых требований к доходности, срокам размещения средств, возможностям пополнения и снятия средств со счета, капитализации процентов и других опций», - говорится в сообщении.

Банк продолжает демонстрировать динамику привлечения средств клиентов на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров банковской отрасли по данному направлению.