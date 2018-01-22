РИАМО - 22 янв. Пожарные потушили возгорание в бане в поселении Роговское новой Москвы, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В понедельник в 18:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: поселение Роговское Троицкого административного округа, где происходил пожар в бане, размеры конструкции 6х6 метров.

«Пожар охватил строение по всей площади. Принятыми мерами в 19:44 пожар был локализован. В 19:00 - ликвидирован. Информации о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.