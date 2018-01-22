РИАМО – 22 янв. В 2017 году АО «Россельхозбанк» предоставил населению около 43 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 73,3 миллиарда рублей, что на 11% больше результата 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ипотечный кредитный портфель банка увеличился за год на 24% и превысил 182 миллиарда рублей.

«Доля кредитов, выданных на вторичном рынке составила 57,5% (42,1 миллиарда рублей), на приобретение строящегося жилья – 28,2% (20,7 миллиарда рублей), на приобретение загородных домов, земельных участков под строительство – 10,2% (7,5 миллиардов рублей), доля рефинансирования клиентов сторонних банков – 4,1% (3 миллиарда рублей)», - говорится в сообщении.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга по объемам ипотечного кредитования в РСХБ лидируют Башкирия, Чувашия и Татарстан. Жители этих трех регионов совокупно получили в банке в прошлом году порядка 8 миллиардов рублей на эти цели.

В настоящее время ипотечный кредит в РСХБ можно получить по ставке от 8,85% годовых, данное предложение является одним из наиболее привлекательных на рынке. Кроме того, есть возможность приобретения новостройки у партнеров Банка за счет ипотечных средств по ставке от 5,17% годовых. По итогам 2017 года РСХБ входит в число лидеров ипотечного кредитования в России.