РИАМО – 22 янв. Правительство России внесло изменения в правила взаимодействия организаторов распространения информации (ОРИ) с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Организаторы распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством РФ неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, не допускается нахождение программно-технических средств, которые используются в рамках взаимодействия ОРИ со спецслужбами, за пределами территории России.

Организатор распространения информации также обязан предоставлять уполномоченному органу безопасности удаленный доступ к эксплуатируемой им системе в срок не позднее трех месяцев с даты получения уведомления.

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