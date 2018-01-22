Центральный телеграф – символ Тверской улицы, маленький голубой глобус на фасаде которого завораживал советских детей. Когда телеграф открылся, его назвали Дворцом связи, а в эпоху цифровых технологий большую часть здания превратили в арт-пространство, хотя свои функции телеграф по-прежнему выполняет.

Фотокорреспондент РИАМО вместе с проектом «Москва глазами инженера» побывал на самой высокой точке телеграфа и попытался разгадать его загадки.

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Центральный телеграф в Москве – это первое здание советской эпохи на Тверской улице. Его автор – архитектор Киевского вокзала Иван Рерберг. Он построил здание в стиле рациональный модерн, используя железобетонные конструкции, в которых был настоящий мастер.

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Когда в 1927 году Центральный телеграф открывался, советские газеты называли его «Механизированный дворец связи».

Это был целый технополис того времени. Здесь работали сразу четыре организации: центральный телеграф, центральный радиоузел, междугородняя и международная телефонная связь. Прямо в здании телеграфа были предусмотрены квартиры для его руководства, в 30-е годы директор должен был тут жить.

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Глобус, который украшает здание, по задумке архитектора должен был вращаться, однако никогда не вращался.

Одно из самых интересных мест – главные часы и колокол, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Раньше колокол звонил каждый час, и его звук был настолько громким, что его слышали даже в районе станции метро «Маяковская». Жители близлежащих домов даже писали коллективные жалобы, чтобы сделать колокол тише.

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Часы до сих пор хранят свою тайну – точно неизвестно, кем и когда они были произведены. Около 10 лет назад один из посетителей экскурсии на Центральный телеграф нашел в Интернете очень похожее изображение часов и отправил его директору телеграфа. Часовые мастера несколько месяцев изучали каждую деталь и сделали вывод, что на 90% это часы немецкой часовой мастерской «Волле» 1887 года.

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Часы механические, их нужно заводить. Завода хватает на 7 дней, однако сейчас механизм берегут и заводят всего 2 раза в неделю.

Циферблат часов состоит из внутреннего и внешнего круга. Внешний круг – римские цифры от 1 до 12, а внутренний – с 12 до 24, таким образом разделяются день и ночь.

На Центральном телеграфе были самые точные часы. В советское время все телеграфы страны и даже Кремль одновременно сверяли часы с Центральным телеграфом.

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В 21 веке, вместо машинисток, телетайпов и аппаратов Морзе, которые заняли свое место в музее Центрального телеграфа, в историческом здании на Тверской, 7 разместился творческий коворкинг Di Telegraph, где проводятся конференции и маркеты, а также магазины, клубы, кафе пр. Часть помещений по-прежнему занимает Министерство связи и массовым коммуникаций.

Сам Центральный телеграф находится в административном здании рядом. Здесь до сих пор можно отправить телеграммы на красивых фирменных бланках, в том числе в качестве сувенира, их доставляют лично в руки. В эпоху ССР на Телеграфе передавали 600 – 800 тысяч телеграмм в сутки в будние дни и до 2,5 миллионов – в праздники.

Сегодня на телеграфе также оказывают услуги документальной электросвязи для компаний, этим пользуются для того, чтобы обеспечить юридическую значимость сообщений и документов. Кроме того, Центральный телеграф является оператором фиксированной телефонной связи по Москве и Подмосковью, цифрового ТВ и высокоскоростного доступа в Интернет.

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