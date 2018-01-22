РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. В полиции Королева проведут служебную проверку действий сотрудников, отпустивших бандитов за 55 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, 9 ноября 2017 года сотрудники ППС УМВД по Королеву выявили автомобиль, в котором находились четверо мужчин. При досмотре полицейские нашли у них два пистолета, маски с прорезями для глаз и перчатки. Правоохранители не сообщили в дежурную часть о готовящемся преступлении и предложили злоумышленникам «откупиться» за 100 тысяч рублей. В результате полицейские получили от них 55 тысяч рублей, после чего вернули им документы и ключи от машины, а также разрешили уехать. После этого налетчики совершили разбойное нападение на продуктовый магазин в Балашихе.

«Принято решение провести служебную проверку, по результатам которой сотрудники будут уволены по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», – сказал сотрудник пресс-службы.

Следственным отделом по городу Королеву ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ).