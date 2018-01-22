РИАМО – 22 янв. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала более 150 человек из второй части списка доверенных лиц кандидата в президенты страны Владимира Путина на выборах-2018, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

В их число вошли артисты Сергей Безруков, Юрий Башмет, а также фигурист Илья Авербух.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина количестве 154 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», - говорится в сообщении.

На минувшей неделе ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата Путина.

Действующий глава российского государства идет на мартовские выборы в качестве самовыдвиженца. По последним данным, в поддержку Владимира Владимировича было собрано свыше 1,6 миллиона подписей по всей России.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.