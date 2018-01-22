РИАМО - 22 янв. Власти Москвы закупили на текущий год порядка 250 тысяч бесплатных путевок для санаторно-курортного лечения, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян

«Я думаю, что Сергей Семенович (Собянин – ред.) принял решение беспрецедентное, увеличив почти в два раза число путевок, закупаемых городом Москвой. На это он выделил дополнительно 3,5 миллиарда рублей, и мы сможем еще дополнительно приобрести 122 тысячи путевок. В итоге город получит порядка 250 тысяч путевок в этом году», - сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Он также добавил, что на эту услугу могут рассчитывать ветераны труда, труженики тыла, репрессированные, почетные доноры и неработающие пенсионеры.

Петросян подчеркнул, что путевки можно получить по медицинской справке, которая покажет, в какой санаторий, в какой сезон года необходима поездка.

«Это не просто возможность отдохнуть. Это санаторно-курортное лечение», - добавил руководитель департамента.

Все необходимые контакты для вопросов и жалоб можно найти на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты.