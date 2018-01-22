РИАМО - 22 янв. В столичном Лианозовском парке на катке «Ледовый бум» студенты и Татьяны всех возрастов 25 января смогут кататься на коньках бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«25 января в течение всего дня (11:00-22:00) вход на каток «Ледовый бум» в Лианозовском парке для всех студентов (по предъявлении студенческого билета) и для Татьян всех возрастов (по предъявлении документов, удостоверяющих личность) – бесплатный. Для Татьян в Татьянин день скидка на прокат коньков – 50%. C 20:00 до 22:00 вас ждет зажигательная дискотека на льду от гуру house-музыки и повелителя танцполов DJ Alexey Popov», - отмечается в сообщении.

Площадь катка под открытым небом «Ледовый бум» в Лианозовском парке составляет 3 тысячи квадратных метров. На катке можно найти уютные места для катания малышей и тех, кто только-только встает на коньки, и просторные открытые участки для мастеров фигурного и спортивного катания и скоростной езды. Изгибы ледяной поверхности проходят между живописными островками вековых деревьев.

Каток работает c 11:00 до 22:00 с понедельника по пятницу, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Дети до шести лет, пенсионеры по возрасту, сопровождающие – бесплатно. Дети 6-12 лет — 100 рублей, взрослые – 150 рублей; в выходные и праздничные дни дети до шести лет и пенсионеры по возрасту – бесплатно, дети 6-12 лет и сопровождающие – 150 рублей, взрослые – 250 рублей.

По вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней) на катке бесплатный вход для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей инвалидов I, II, III групп, ветеранов Великой Отечественной войны. Также имеются льготы для пенсионеров, школьников, студентов, ветеранов боевых действий.

На катке можно взять напрокат тренажеры для обучения фигурному катанию и коньки, работает пункт заточки коньков.