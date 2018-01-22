РИАМО – 22 янв. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год до 1,7%, сообщает в понедельник Газета.ru.

По данным МВФ, по итогам 2017 года российская экономика выросла на 1,8%.

«В свою очередь прогноз по росту мирового ВВП был улучшен до 3,9% на 2018 и 2019 годы», - говорится в сообщении.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что послекризисное восстановление российской экономики произошло.