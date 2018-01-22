РИАМО – 22 янв. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым обсудил вопросы реформирования РАН и ее задачи по координации научно-технологического развития страны, сообщает Газета.ru.

«Хотел бы обратить внимание на то, что Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук – такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и все у Вас пока получается», — отметил Путин.

Сергеев, в свою очередь, сообщил, что хочет изложить президенту свое видение реализации задач РАН, в частности, роль Академии наук в координации Стратегии научно-технологического развития страны, обсудить вопросы, связанные с ролью РАН как заказчика фундаментальных исследований, задачи прогнозирования научно-технологических и социально-экономических процессов в стране, а также ряд других тем.