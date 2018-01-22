РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Жители Люберец в социальных сетях обсуждают ржавеющие лавочки в Центральном парке, которые установили в ноябре 2017 года, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов.

«Жители обращают внимание на качество новых садовых диванов, установленных в Центральном парке культуры и отдыха. Они начинают ржаветь. Прошу сотрудников администрации, отвечающих за благоустройство парка, рассмотреть обращения жителей», – сказал Баранов.

Он добавил, что жители северной части Люберец просят уделить отдельное внимание улицам Попова и Воинов-интернационалистов и убрать там снег. На улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский необходимо вывезти снежный сугроб.

«Не выполнены поручения главы, не вывезли мусор из урны у магазина на улице Воинов-интернационалистов у дома №3. Увеличивается несанкционированная свалка в Жилино-1 в Томилине, там появилась третья куча. Между домами №№12 и 16 по улицам Кирова и Красноармейской необходимо вывезти мусор с контейнерной площадки. Жители домов №№28 и 29 по Быковскому шоссе в Малаховке просят убрать срубленные с дерева ветки. На домах №№29 и 37/1 по Быковскому шоссе необходимо произвести ликвидацию надписей рекламы запрещенных курительных смесей», – отметил Баранов.

По его словам, поручение по уборке бетонных плит, которые появились в связи с перекрытием дороги в Малаховке на Быковском шоссе у дома №43/56, не исполнено. Плиты находятся на обочине проезжей части и справа на тротуаре. Жители просят обеспечить уличным освещением улицу Лорха в Краскове и эвакуировать бесхозную «Газель» у дома №3 по улице Воинов-интернационалистов. В социальных сетях жители обсуждают ситуацию, происходящую в вестибюле станции «Люберцы-1», где ночуют бомжи.

«На прошлой неделе по поручению главы восстановили ограждение у дома №12 по улице Электрификации, убрали поваленное дерево у дома №12 по улице Космонавтов», – заключил Баранов.