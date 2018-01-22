РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» просят жителей обслуживаемой территории сообщать в полицию о нарушениях избирательного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

18 марта на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдут выборы президента Российской Федерации.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства вы можете сообщить по телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» – 8(495)554-93-94 или «112»; «Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области – 8(495)692-70-66», – говорится в сообщении.