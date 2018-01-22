РИАМО - 22 янв. Более 110 отелей уже прошли классификацию в Московской области, в 2018 году «звезды» могут присвоить еще 70 гостиницам региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц, Госдума приняла в третьем чтении 19 января. Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех гостиниц.

«Министерство культуры Московской области инициировало работу по классификации гостиниц заблаговременно, проведя разъяснительную работу с турбизнесом. Как следствие, на 1 января 2018 года было классифицировано 111 коллективных средств размещения (КСР). К концу года будет классифицировано 181 КСР», - сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, принятый закон о классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс позволит обеспечить повышение уровня сервиса в туристической сфере и сделает соотношение «цена-качество» более достоверным для потребителей.

«В настоящее время классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке. С 1 января 2021 года эта процедура становится обязательной для всех типов размещения», - уточнила министр.

Она также добавила, что закон будет способствовать формированию конкурентной среды среди средств размещения, что, в свою очередь, послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего и въездного туризма.

На территории Московской области имеется 660 коллективных средств размещения, в том числе и сетевые мирового уровня. В гостиницах одновременно могут заселиться 84 тысячи туристов. В 2017 года открылось пять новых гостиниц, в 2018 году планируется к открытию семь гостиниц.

К категории «пять звезд» относятся девять гостиниц, «четыре звезды» – 27, «три звезды» – 46, «две звезды» – 3, «одна звезда – 5, без звезд – 25. Пятизвездочные гостиницы расположены в Истре, Красногорске, Сергиевом Посаде, Химках, Нахабине, Солечногорске, Серпуховском районе. Больше всего сертифицированных гостиниц (13) находится на территории Одинцовского района.