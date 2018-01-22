РИАМО - 22 янв. В подмосковном Королеве двое сотрудников полиции обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 9 ноября 2017 года сотрудники ППС УМВД по Королеву выявили автомобиль, в котором находились четверо мужчин. При досмотре полицейские нашли у них два пистолета, маски с прорезями для глаз и перчатки. Правоохранители не сообщили в дежурную часть о готовящемся преступлении и предложили злоумышленникам «откупиться» за 100 тысяч рублей. В результате полицейские получили от них 55 тысяч рублей, после чего вернули им документы и ключи от машины, а также разрешили уехать. После этого налетчики совершили разбойное нападение на продуктовый магазин в Балашихе.

«Следственным отделом по городу Королеву ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении сотрудников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.