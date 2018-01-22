РИАМО - 22 янв. Совладельцы компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, которым в Москве принадлежит, в частности, отель «Украина» и торговый центр «Европейский», могут оказаться конечными бенефициарами отеля «Советский» на Ленинградском проспекте в столице, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Конечными бенефициарами отеля «Советский» на Ленинградском проспекте Москвы могли стать структуры, близкие к группе «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. <…> В дальнейшем отель может перейти под управление профессионального оператора, работающего в сегменте пяти звезд», — говорится в статье.

В отеле «Советский» 107 номеров на 214 мест, все они выполнены в стилистике сталинского ампира. Здание построено в 1951 году на месте строения, где работал ресторан «Яръ», пользовавшийся популярностью у московской богемы в конце XIX-начале XX веков (ресторан с тем же названием есть и в новом здании).

Собственником «Советского» долгое время была мэрия Москвы, но летом 2007 года комплекс был продан кипрской компании «Советская лимитед», подконтрольной Шалве Чигиринскому. Он мог заплатить за объект 63 миллиона долларов. Сделку сразу же попытались оспорить ООО «Отель «Советский», арендовавшее здание с 1990 года, ООО «Дальневосточная нефтегазовая компания» и Росимущество.

«Разбирательства закончились только весной 2011 года, когда суд все же принял сторону мэрии, признав сделку легитимной. Но к этому моменту у отеля уже был новый собственник: летом 2010 года контроль над ним получили структуры владельца Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова. Прошлой осенью стало известно, что структуры бизнесмена отошли от владения отелем», — указывается в материале.

По данным федерального перечня туробъектов, сейчас собственник «Советского» — ООО «Исторический отель «Советский». В июле 2017 года контроль над этой компанией перешел от главы представительства «Советская лимитед» Дмитрия Кутрашева к зарегистрированной в Лондоне Abak ltd. Гендиректор ИОС и собственник Abak ltd — выходец из Киргизии Мухаммадали Абакулов.

Как пояснил основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, стоимость объекта могла составить 45–50 миллионов долларов, по его словам, реконструкция будет стоить еще 50 миллионов долларов.

«Киевская площадь» — одна из крупнейших девелоперских компаний России: по оценкам Forbes, в 2017 году ее оборот составил 85 миллиардов рублей. Владельцы компании Год Нисанов и Зарах Илиев владеют, в частности, гостиницей «Украина», проектом по созданию отеля на Варварке неподалеку от парка «Зарядье», ТЦ «Европейский», одним из домов-книжек на Новом Арбате, добавляется в статье.