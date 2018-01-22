РИАМО – 22 янв. Российское правительство признало обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить трафик, срок вступления требований в силу может быть перенесен с июля на октябрь 2018 года, а необходимый объем хранилищ данных планируют рассчитывать исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика, пишет газета «Коммерсант» в понедельник.

«Минкомсвязь отказалась от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных для исполнения антитеррористического «закона Яровой» исходя из монтированной емкости сетей операторов связи. Это должно сократить затраты операторов, следует из письма (копия есть у «Ъ») заместителя главы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)», - говорится в статье.

Как уточняет газета, письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП по связи и информационно-телекоммуникационным технологиям, направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву главой РСПП Александром Шохиным.

«Минкомсвязь на основании расчетов РСПП и операторов согласилась, что совокупная монтированная емкость сетей превышает фактический абонентский трафик, следует из письма. В доработанном проекте постановления Минкомсвязи (есть у «Ъ») указано, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток», - добавляется в материале.

При этом объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года, дополнительные предложения в этой части должны будут предоставить Минкомсвязь и ФСБ.

Ранее предполагалось, что с 1 июля 2018 года операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети с последующим ежегодным увеличением объема на 15% в течение пяти лет. В этом сценарии РСПП оценил совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» в 2018 году в 100 миллиардов рублей. Но без софинансирования из госбюджета эти операторы могут позволить себе тратить на «закон Яровой» не более 3 миллиардов рублей в год каждый.

«Операторы также смогут сэкономить на оборудовании, следует из письма Минкомсвязи. В нем говорится, что для хранения данных они смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов», - подчеркивает издание.

Также в правительстве допускают, что требования «закона Яровой» по хранению пользовательского трафика могут вступить в силу не 1 июля 2018 года, а на несколько месяцев позже. По информации собеседника газеты на рынке связи, речь идет о переносе вступления требований в силу на октябрь 2018 года. Отсрочка вступления требований в силу целесообразна и необходима, так как до сих пор нет утвержденных норм по реализации закона, а операторы не успели протестировать технические решения, необходимые для его исполнения.

Вступление в силу «закона Яровой» могут перенести на 2023 год >>

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