РИАМО - 22 янв. Поклонники творчества Владимира Шаинского собираются в понедельник утром у Дома композиторов в Москве, чтобы проститься с легендарным композитором, передает корреспондент РИАМО.

Владимир Шаинский скончался ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. Первыми произведениями Шаинского стали струнный квартет, написанный в 1963 году, и симфония, созданная в 1965 году.

За годы творческой деятельности он сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука» (1974), мюзиклы «Аз, Буки, Веди» (1975), «Путешествие Нильса» (1984), «Восьмое чудо света» (1985), «Лифт» (1987), «Джельсомино и пираты» (1988), «По сказкам и континентам» (1989), «Рэкет» (1993), «Жених для приданного» (1994).

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