РИАМО (ЭЛЕКТРОСТАЛЬ) – 22 янв. Хоккеистка из подмосковной Электростали Валерия Борисова стала лучшим бомбардиром и признана лучшим игроком чемпионата Европы по индорхоккею в Праге, сообщила Электростальскому информагентству главный тренер сборной России Светлана Иванова.

По данным агентства, игрок сборной России, представительница клуба «Динамо-Электросталь» Валерия Борисова стала лучшим бомбардиром чемпионата Европы по индорхоккею среди женских команд, который 21 января завершился в Праге.

«На счету Валерии – 10 забитых мячей в ворота сборных Чехии, Украины, Германии, Польши и Швейцарии. Помимо того, Борисова была признана лучшим игроком чемпионата Европы. Блестящая игра Валерии, к сожалению, не помогла сборной России остаться в элитном дивизионе женского европейского индорхоккея: заняв седьмое место из восьми команд, участвовавших в чемпионате, россиянки выбыли в дивизион «B»», – сказала Иванова.

Чемпионом Европы стала сборная Германии, победившая в финальном матче сборную Голландии. Следующий чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд пройдет через два года.