РИАМО - 22 янв. Директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, как после капитального ремонта в нем изменились условия содержания животных.

«Мы привели в порядок помещения для животных, у нас новая конюшня. Ввели такие новации, как солярий для лошадей. Он компенсирует недостаток солнечного света и помогает поддерживать животных в здоровом состоянии. Полностью обновили гримерки. Навели порядок в зрительном зале, и у нас новое манежное оформление», - сообщил Запашный в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

По его словам, полноценного капитального ремонта в цирке не проводилось 46 лет. Кроме того, содержание животных – очень трудновыполнимый норматив, поэтому необходимо создать такие условия, чтобы животные чувствовали себя физически комфортно.