РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. За прошедшую неделю, с 15 по 21 января, на дорогах подмосковных Люберец и Котельников в авариях пострадали пять человек, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ России «Люберецкое».

«За прошедшую неделю, с 15 по 21 января, в Люберцах и Котельниках в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек. Погибших нет», – говорится в сообщении.

В Люберцах 15 января на улице Митрофанова в салоне автобуса упала 90-летняя женщина. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести самостоятельно обратилась в больницу Люберец, где ей была оказана медицинская помощь. Водитель с места происшествия скрылся.

На 1-ом Покровском проезде в Котельниках 18 января водитель Hyundai Solaris столкнулся с автобусом Mercedes Benz. В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и три пассажира автобуса. Им с травмами различной степени тяжести в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По данным фактам проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.