РИАМО – 22 янв. Влажность и ветер усиливают ощущение холода, поэтому при незначительном минусе жители Московского региона могут почувствовать сильный мороз, сообщает «Российская газета».

«Есть такое понятие: эффективная температура. Это та температура, которую ощущает наш организм. Есть масса алгоритмов вычисления такой эффективной температуры. <…> В основном берется погода на улице, скорость ветра и влажность. Вот, например, при минус 5 и скорости ветра до 10 метров в секунду, мы ощущаем холод, как при минус 14 градусах. Мороз в минус 20 градусов при ветре 10 метров в секунду ощущается как минус 34 градуса. А если на улице минус 20, а ветер 15 метров секунду, то это ощущается как минус 36», - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве и Подмосковье преобладает влажный атлантический воздух, а, чем влажнее воздух, тем сильнее ощущается холод. В то же время, например, в Якутии воздух очень сухой, а лишняя влага конденсируется в морозный туман. Поэтому в Москве морозы переносятся намного хуже, чем в Якутии.

Ранее представитель Гидрометцентра России сообщил, что на этой неделе в столичный регион придет похолодание, ночами температура может опускаться до минус 17 градусов.