РИАМО - 22 янв. Столичный аэропорт «Домодедово» хочет построить еще шесть взлетно-посадочных полос (ВПП), из которых две — в ближайшие 20 лет, соответствующие планы содержатся в проекте соглашения аэропорта с государством, пишет газета «Коммерсант» в понедельник.

По данным издания, к середине марта правительство должно выпустить постановление об условиях подписания между аэропортами Москвы и государством концессионных соглашений по развитию инфраструктуры. Соглашения заменят договоры аренды аэродромного имущества и обеспечат инвестиции в строительство новой инфраструктуры на фоне дефицита бюджетных средств.

«Строительство и реконструкция объектов концессии в МАУ до 2037 года оцениваются примерно в 190 миллиардов рублей, и больше всего средств нужно именно «Домодедову». Сейчас там работают две параллельные независимые ВПП и строится еще одна. После ее ввода в первом полугодии 2018 года старая ВПП-2 станет рулевой дорожкой. В рамках концессии на 55 лет аэропорт предлагает расширить аэродром до восьми ВПП: две должны появиться до 2037 года, еще четыре — к 2055 году», - говорится в сообщении.

«Домодедово» готово финансировать строительство, но просит предусмотреть обязательства государства по развитию железных и автомобильных дорог, системы управления воздушным движением, а также «устранить диспаритет бюджетного финансирования», поскольку аэропорты МАУ «подходят к заключению концессионных соглашений в неравных условиях».

«В 2001–2016 годах и с учетом планов до 2020 года бюджетное финансирование их инфраструктуры составляет 120 миллиардов рублей для «Шереметьева», 48 миллиардов рублей для «Внукова» и 53 миллиарда рублей для «Домодедова». Поэтому, считают в последнем, в рамках концессий нужно дифференцировать плату: чем больше уже получено средств, тем выше сумма», - уточняется в статье.

По данным газеты, ту же позицию излагал в 2017 году глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому зампреду председателя правительства РФ Игорю Шувалову, отмечая, что средства от повышенной платы могут пойти на региональные аэропорты с пассажиропотоком до 500 тысяч человек в год.

В «Домодедове» подтвердили, что при заключении соглашения ВПП-3 и ВПП-4 «не требуют затрат бюджета на подготовку территории: вопрос решит оператор, как и подходы к финансированию строительства».

«В качестве источника возмещения расходов на концессии все аэропорты МАУ на совещаниях говорят о сборах за взлетно-посадочные операции (ВПО). Однако, уточняют в «Домодедово», и здесь нужно устранить дисбаланс: доходы от сбора за ВПО включаются в налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль, то есть объем вложений в инфраструктуру вырастет на сумму налога. В «Шереметьеве» и «Внукове» на запросы «Ъ» не ответили», - подчеркивается в материале.

При этом, как пишет газета, возможное увеличение сбора не устраивает авиакомпании. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что вкупе с ростом прочих тарифов это, «безусловно, отразится на конечной стоимости билета». В S7 добавили, что авиакомпании «непонятны основания для повышения сборов с учетом существенного роста доходов аэропортов МАУ на фоне увеличения пассажиропотока в 2017 году». Президент «UTair — пассажирских авиалиний» Павел Пермяков считает, что «эффективно сдержать рост цен в отрасли можно за счет низких ставок фондирования и долгосрочных займов аэропортам».

«Авиаторы могут несколько преувеличивать масштаб проблемы. Даже при отсутствии роста пассажиропотока в МАУ (88 миллионов человек в 2017 году) вложения в размере 190 миллиардов рублей в течение 20 лет по минимальным рыночным ставкам и с инвестиционным циклом пять лет означают сбор около 125 рублей с пассажира», - добавляет издание.

По мнению главного эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, эффективно эксплуатировать и загружать такие дополнительные мощности возможно, если речь идет о крупном международном хабе с сильной базовой авиакомпанией, но пока таких перспектив не видно ни для одного аэропорта России.