РИАМО - 22 янв. На востоке Москвы неизвестные в масках с ножом попытались ограбить пиццерию, но в итоге сбежали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в полицию от 30-летнего директора ООО «Пицца» поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица 3-я Владимирская, дом 6.

«В 00:30 в помещение ресторана по указанному адресу вошли двое неизвестных в масках, угрожая сотрудникам предметом, похожим на нож, потребовали выдать из кассы 110 тысяч рублей, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело, добавил он.