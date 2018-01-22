РИАМО - 22 янв. В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», таким образом приравняв незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку с соответствующими правовыми последствиями, сообщает в понедельник ТАСС.

«Фактические брачные отношения - не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — говорится в законопроекте.

Согласно инициативе, при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Как отметил автор инициативы сенатор Антон Беляков, по данным Минтруда России, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Россияне не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи и не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального.

«Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — подчеркнул Беляков.

«Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — подчеркнул Беляков.

Он считает, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты, как это происходит в иностранных государствах, к примеру, в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».