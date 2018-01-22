РИАМО - 22 янв. Мужчина был травмирован в результате бытового конфликта с родственником в квартире на юго-западе столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«Около 21:00 21 января поступило сообщение о бытовом конфликте в квартире дома на Большой Черемушкинской улице. Полицейские прибыли на место происшествия, установили, что, по предварительным данным, конфликт произошел между родственниками, в ходе которого один другому нанес телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах, в данной квартире распивали алкогольные напитки двое мужчин, тесть и зять. В результате конфликта тесть выстрелил в зятя из травматического оружия. Пострадавший получил ранения руки и бедра. Оба участника конфликта отказываются от написания заявлений в полицию.