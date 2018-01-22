РИАМО - 22 янв. Житель подмосковного города Серпухов задержан в Москве со свертком кокаина весом 68 граммов, который обнаружили в салоне его автомобиля при обыске, сообщается на сайте УВД по Юго-Восточном округу Москвы.

«В ходе проверки оперативной информации на Саранской улице задержан 48-летний уроженец Московской области, подозреваемый в хранении наркотиков. В ходе осмотра его автомобиля Toyota полицейские обнаружили и изъяли сверток с наркотическим средством кокаином общей массой 68 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.