РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Управление образованием подмосковных Люберец подаст иск в суд о сокращении внеплановых каникул в кадетской школе, которую закрыли из-за массового отравления, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник управления образованием городского округа Виктория Бунтина.

Ранее учащиеся и сотрудники кадетской школы в Люберцах были госпитализированы с диагнозом острая пищевая токсикоинфекция. По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В связи с этим в школе были объявлены каникулы с 15 по 22 января.

«Каникулы в кадетской школе Люберец продлили по решению суда на 25 дней. Мы выйдем в суд с иском о том, чтобы сократили срок и как можно быстрее допустили детей к учебе», – сказала Бунтина.

Она уточнила, что 23 января будут готовы контрольные анализы смывов, которые были сделаны после дезинфекции.