РИАМО - 22 янв. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории линейного объекта – реконструкции воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Троицкая-Внуково» (ЗАО, ТиНАО), который также вынесут на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

«Протяженность реконструируемой линии электропередачи составит 17,2 километра. Проведение работ запланировано в связи с необходимостью электроснабжения потребителей Западного, Троицкого и Новомосковского округов города Москвы и ликвидации сложившегося дефицита электрических мощностей», - отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Проект планировки был разработан за счет средств ПАО «МОЭСК» и охватывает 68 гектаров. Трассировка линии проходит от электрической подстанции (ПС) «Внуково» на 2-й Рейсовой улице до ПС «Троицкая» на улице Текстильщиков.