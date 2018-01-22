РИАМО - 22 янв. В аэропортах Московского авиаузла в понедельник утром отменили и задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задержали шесть рейсов, еще два отменили; в «Домодедове» задержано девять рейсов, четыре отменено, в «Шереметьеве» задержали девять рейсов. Информации об отменах и задержках в аэропорту «Жуковский» нет.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Атмосферное давление будет расти и во второй половине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Как ранее отмечал представитель Гидрометцентра России, за прошедшие выходные в столице выпало примерно 20% от месячной нормы осадков.