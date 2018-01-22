РИАМО - 22 янв. Трое неизвестных ограбили студентов и их друга на 7,1 миллиона рублей на севере Москвы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, инцидент произошел на улице 1-я Сестрорецкая, дом 6.

«Трое неизвестных на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 перегородили проезд машине Nissan Teana и под предлогом якобы ранее совершенного ДТП потребовали выйти из авто водителя – студента колледжа 1998 года рождения, а также студента 1993 года рождения и их приятеля 1997 года рождения. Злоумышленники нанесли им побои, похитили сотовые телефоны, наручные часы и деньги в сумме 6,87 миллиона рублей, после чего скрылись», - сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб составил около 7,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже, добавил он.

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