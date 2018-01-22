РИАМО - 22 янв. В Москве за прошлый год было утверждено 12 проектов планировок территорий (ППТ) неиспользуемых промзон общей площадью 492,08 гектара, согласно которым там планируется построить около 7 миллионов квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«На всех участках будет вестись строительство за счет средств инвесторов, за исключением части территории производственной зоны №46 «Коровино», где предусматривается строительство учебного корпуса на 400 мест и общеобразовательной школы на 550 мест, примыкающих к жилому комплексу «На Базовской улице», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в соответствии с утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программой реорганизации столичных промзон, сейчас в границах старой Москвы треть от всего объема строительства уже ведется на бывших промышленных территориях.

Он также напомнил, что в этом году на бывших территориях предприятий планируется ввести в эксплуатацию 54 объекта общей площадью около 3,4 миллиона квадратных метров, из которых 1,3 миллиона квадратов – жилье.