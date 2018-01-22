РИАМО - 22 янв. Скоростной электропоезд насмерть сбил мужчину на перегоне станций Бескудниково – Бутырская Московской железной дороги, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 21 января примерно в 12:00 на перегоне станций Бескудниково - Бутырская проходящим скоростным электропоездом сообщением Белорусский вокзал – Шереметьево смертельно травмирован мужчина, личность которого в настоящее устанавливается.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины», - говорится в сообщении.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.