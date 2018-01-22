РИАМО - 22 янв. Мужчина погиб во время пожара в квартире на Днепропетровской улице в столице, по данному факту следственные органы проводят проверку, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Вечером 21 января в квартире одного из жилых домов на Днепропетровской улице произошел пожар, после ликвидации которого было обнаружено тело мужчины.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехали следователи, которые после ликвидации очага возгорания приступят к осмотру места происшествия», — сказала Иванова.

Она добавила, что для установления точной причины произошедшего будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.