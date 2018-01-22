РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 янв. Подмосковные Люберцы заняли 11 место в рейтинге энергоэффективности муниципальных образований Московской области за 2017 год, сообщается на сайте министерства энергетики Московской области.

«Ежегодный рейтинг энергоэффективности муниципальных образований за 2017 год возглавили подмосковные городские округа Истра, Химки, Ступино, Долгопрудный и Орехово-Зуевский район. Городской округ Люберцы находится на 11 месте», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

По его словам, данный рейтинг составили на основании работы муниципалитетов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Ключевыми критериями выступили: уровень оснащенности приборами учета энергетических ресурсов бюджетной сферы и жилищного фонда, энергоэффективность теплоснабжения бюджетного сектора, энергоэффективность зданий бюджетной сферы и модернизации внутреннего освещения в школах.

Городской округ Дзержинский находится в рейтинге на 45 месте. Подмосковные Котельники заняли 50 место.