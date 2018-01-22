РИАМО - 22 янв. Информация о минировании здания московской мэрии оказалась ложной, сообщает ТАСС.

Ранее неизвестный сообщил о минировании здания мэрии на Тверской улице.

«Была проведена полная проверка. Информация об угрозе не подтвердилась, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ в ходе работы кинологов обнаружено не было», - сказал источник в экстренных службах.

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