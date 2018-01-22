РИАМО - 22 янв. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у одного из домов, расположенных в жилом квартале «Хомутово», задержали 25-летнего уроженца Нового Уренгоя, подозреваемого в сбыте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра полицейскими у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном – общей массой более 400 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемый был заключен под стражу.