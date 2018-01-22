РИАМО - 22 янв. На этой неделе в Москву и Подмосковье придет похолодание, ночами температура может опуститься до минус 17 градусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«Январь продолжает эстафету декабря. Все дни среднесуточная температура была выше нормы, высота снежного покрова в два раза меньше: вместо 29 сантиметров лишь 15 сантиметров. На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. Уже сегодня в ночь и до четверга вплотную подойдем к норме. В ночь на вторник в Москве минус 12 - минус 14 градусов, по области - до минус 17 градусов. Такая же температура будет до четверга. Потеплеет к пятнице - минус 7 - минус 12 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что дневные температуры во вторник и среду в Московском регионе составят минус 7 - минус 9 градусов, в четверг - минус 5 – минус 10 градусов. В пятницу будет от минус 2 до минус 7 градусов.

Ранее представитель Гидрометцентра России сообщил, что ночь с 24 на 25 января может стать самой холодной с начала зимы в столице.