РИАМО - 22 янв. В квартире дома по Днепропетровской улице в столице произошел пожар, в результате возгорания пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 20:41 21 января в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Днепропетровская, дом 25, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из квартиры на третьем этаже был спасен один человек.

«Принятыми мерами в 21:06 пожар был ликвидирован», — уточняется в сообщении.

В результате возгорания пострадал один человек.