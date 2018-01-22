РИАМО - 22 янв. Ночь с 24 на 25 января может стать самой холодной с начала зимы в столице, температура опустится до минус 17 градусов, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«По прогнозу, ночь на четверг, то есть на 25 января, может быть самой холодной с начала зимы. Ожидается минус 12 - минус 17 градусов, не исключено, что в среду тоже — ожидается низкая температура», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент самая холодная ночь была зафиксирована 20 января, температура в Москве тогда опустилась ниже 10 градусов.

В понедельник же в Москве прогнозируются облачная погода и небольшой снег, температура опустится до минус 10 градусов.