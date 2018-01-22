РИАМО - 22 янв. Медведей, найденных в одном из районов столичного Зеленограда осенью 2016 года, передадут в Липецкий зоопарк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Департамент природопользования Москвы передаст Липецкому зоопарку медведей Мишу и Машу. В течение двух лет они находились в столичном центре передержки диких животных. Туда их привезли сотрудники УВД по Зеленоградскому округу», - говорится в сообщении.

Двух медведей наряд полиции обнаружил 28 сентября 2016 года. Медвежата гуляли в лесопарковой зоне между 7-м микрорайоном и футбольным полем «Ангстрем». Ранее животные были приручены человеком: они были в ошейниках, смело подходили к людям и без опаски брали еду с рук.

«В центре передержки диких животных департамента природопользования Москвы медведи жили в отдельном вольере. Благодаря уходу специалистов они здоровы и находятся в хорошем состоянии», - добавляется в материале.

Как рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, медведи прожили в центре около двух лет и превратились из маленьких медвежат во взрослых животных. Было принято решение не разлучать медведей.

«Когда Липецкий зоопарк обратился с просьбой забрать обоих животных, было принято решение передать их туда, поскольку у этого зоопарка хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями», — сказал Кульбачевский.

Липецкий зоопарк — это природоохранное, научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение. Он участвует в 10 программах по разведению и сохранению редких видов животных. Площадь территории зоопарка составляет 7 гектаров, из которых освоено 3,9 гектара. Там содержится более 300 видов животных, а их общее количество достигает 3 тысяч особей.

«За последние пять лет в зоопарке родились девять бурых и семь белогрудых медведей, три персидских леопарда, 17 пум, восемь ягуаров, 20 сервалов (кустарниковая кошка), восемь рысей, три зеленых мартышки, 51 серебряный и золотой фазан, два зубра, 12 гривистых баранов, девять лошадей Пржевальского, 21 ящерица из семейства гекконов. С 1993 года Липецкий зоопарк входит в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов», - заключается в материале.